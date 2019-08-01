「小小消防員夏令營」建立防火防溺常識 小朋友：消防員好辛苦！

2019-08-01 20:21

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕有鑑於每年暑假期間，學童因玩火或戲水不當，導致火災及溺斃事件頻仍，為了建立學童防火防溺常識，桃園市消防局第3大隊今天在山腳分隊舉辦「小小消防員夏令營活動」，吸引全市共80名小朋友報名參加。

今天活動安排讓學童體驗繩索滑降、滅火器滅火等消防員工作，有的小朋友直呼很刺激好玩，也有小朋友不堪炎熱，直說「消防員好辛苦，那麼熱還要工作，以後不當消防員」，童言童語，相當可愛。

今天活動從上午7點開始，一直到下午5點結束，學童們在山腳分隊報到後，由消防員帶領小朋友進行包括防火與避難逃生講解、滅火器滅火、消防栓噴水、繩索滑降、防溺宣導救生圈套準及射水競賽、籃球及棒球九宮格體驗等活動；海洋委員會海巡署第二海巡隊也到現場進行不吸毒預防犯罪宣導及防溺水常識講解。

有小朋友分享，今天活動學到了如果發生火災要往低樓層跑，因為煙是往上竄；也有小朋友說，如果在海邊看到有人溺水是要丟救生圈，然後打給119求救；消防員紛紛欣慰表示，小朋友真的有認真聽！

第3大隊大隊長殷明坤對此次小小消防員夏令營宣導活動表示肯定，盼藉由活動的實施提升學童自我防災防溺意識、學習基本消防常識及水上救生技能，降低火災及溺水事件發生。

殷明坤也呼籲民眾，為了本身以及家人的安全，夏天應慎選合格、安全的水上活動地點及熟悉緊急應變能力，才能防止溺水事件發生。

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