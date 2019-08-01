板橋大觀社區今拆除 自救會：我們不是違佔戶

2019-08-01 14:45

〔記者賴筱桐／新北報導〕爭議多時的新北市板橋大觀社區，因被控佔用國有地，法院判決住戶拆屋還地，並追討不當得利，引發迫遷爭議，歷經抗爭、協議，大觀社區今天全數拆除，現場有大批警力佈署，所幸過程平和落幕。收回的土地預定興建長照大樓，未來將開放部份床位給社區長者使用。

大觀事件自救會表示，今年3月時退輔會「好心」地開啟協商，讓居民不得不簽下「同意點交」的協議書，以此換取不當得利、強制執行費（罰款）的免除、10萬元的救助金、3個月的搬遷期間及尚未研擬出來的「安置方案」。

大觀事件自救會指出，最終的安置協調會上，退輔會副主委李文忠提出新協議，從原本的10萬元救助金加上半年的安置，調整到一次性給付36萬元，至於居民爭取的「專案安置」則沒得談，並且須等到全數拆除完畢，居民才會獲得救助金。原本還附帶「噤聲條款」，要求居民不准再參加自救會活動，否則協議失效，最後因為自救會抗議而撤除。

大觀事件自救會強調，「我們不是違佔戶」，未來將持續推動去除違佔污名、改革國有土地政策，並以不同方式開會討論議題、製作攝影集，支撐與陪伴被迫分散各地的居民。

板橋榮民之家表示，板橋區大觀路的違占戶均完成點交並自行搬離，此次收回的國有土地，早在1956年即由當時的陸軍總司令部購買，作為婦聯一村用地，安置退除役官兵及眷屬，為便利村民購物，以活動中心招租攤位，1963年因葛樂禮颱風導致遷村，後來該用地成立榮民之家，但攤位承租戶卻一直占用，自行蓋屋出租及買賣，經榮家提告，經法院三審定讞，判決拆屋還地。

板橋榮家說明，收回的土地預定興建長照大樓，除了安置失智的退除役官兵及眷屬，更提供床位給社區長者，地下室將興建停車場，嘉惠地區民眾。

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