台南西港國產胡麻品質有保證 知名餅店下重本採購

2019-07-31 21:23

〔記者楊金城／台南報導〕因為台南西港胡麻品質和安全有保證，知名的台中大甲裕珍馨今年4月起，捨棄原先使用的進口胡麻，下重本改以多出進口2倍價格，採購西港國產胡麻作為糕餅內餡原料，但製作成本未轉嫁給消費者。

裕珍馨以奶油酥餅聞名，原採用的進口胡麻籽1台斤只要50多元，改向西港區農會採購西港國產胡麻籽1台斤要價160元。

裕珍馨董事長陳裕賢說，國產胡麻是進口胡麻的3倍價格，生意人講的是「將本就利」，但裕珍馨願以多出成本2倍價格使用西港胡麻，主因是支持國產雜糧，不讓農田休耕的使命感，而且西港生產的胡麻品質和安全有保證，胡麻最新鮮又香氣十足。

西港區農會總幹事陳月英說，裕珍馨至今已向西港農會採購3000台斤胡麻，製作糕餅、麵包的內餡很滿意。這是行銷西港好胡麻的成功案例，希望藉此建立台南特產西港好胡麻、好麻油的聲名，擴展西港胡麻銷售市場，提升農民收入、帶動農村產業。

台南市胡麻種植面積1469公頃，年產量約1497公噸，其中西港胡麻種植面積255公頃，西港農會與農民契作胡麻面積就有120公頃，契作價1台斤140元。

台南市衛生局為提升南市胡麻油食品安全，去年首度補助西港農會為國產胡麻檢驗把關，合作進行「從農場到餐桌之全方位管理方案」，遴選西港胡麻產銷班農民80位，從胡麻種植、施肥、用藥、除草、採收、儲存一直到胡麻油加工販售進行檢視、記錄管理，並由南市衛生局檢驗中心採樣，進行品質、重金屬、黃麴毒素及多重殘留農藥檢驗結果皆符合標準。

西港農會以ISO22000及HACCP雙認證的麻油加工廠生產的黑麻油、清麻油也獲得南市府發給的「台南尚青」標章，且連續12年榮登台灣農漁會百大精品品牌。農會生產的芝麻糖、芝麻包子、麻油達、芝麻粉等也是明星產品。

台南市長黃偉哲、立委郭國文、南市衛生局長陳怡、西港區長林耿漢、西港農會理事長黃仁良今天特地為西港胡麻、胡麻油掛保證，黃偉哲說，衛生局和西港農會把關食品安全做了最好的示範，並感謝裕珍馨採用台南優質胡麻，做出最好吃又美味又安全的糕餅。

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