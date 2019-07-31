醫病》中醫大拿X光機當「花瓶」 推無輻射心導管電燒手術

2019-07-31 20:49

〔記者黃美珠／竹北報導〕心律不整要做心導管電燒或植入節律器，不再一定得靠X光機監測導管在心臟的位置也能成功完成手術！

中國醫藥大學新竹附設醫院心臟血管科主任林圀宏考慮輻射過量可能提高患者未來罹癌風險，最近1個月改用3D立體定位機取代X光機，把X光機當「花瓶」執行「零輻射」或「減輻射」手術，能免就免地幫患者減少暴露在放射線下，已有7個成功病例，成為桃竹竹苗4縣市中唯一這樣做的醫院，其中28歲陳先生最有感，因為手術時完全沒有被「照電光」，原來的心悸掰掰了，也不用擔憂未來10年、20年後因為這個手術平添罹癌的風險。

林圀宏說，傳統治療心律不整的病患，不管是做心導管的電燒或是植入節律器，統統要靠X光機去掌握導管在心臟內移動的狀況和位置。就算是20分鐘的快速電燒，也約略相當於1次拍下1000張X光片的劑量，這對年輕或是懷孕的患者潛藏有其他健康上的風險。

所以最近1個月，他用3D立體定位取代X光機，透過貼在患者身上貼片所生的電磁波，去感應導管在人體心臟內的位置，執行電燒或是植入節律器。

這樣的創新作法，對於醫生本身也有好處，因為過去手術中，醫生頸部以下揹著厚重的鉛片，眼睛卻暴露在輻射環境中，以致於心臟科的醫師多半都有骨刺、椎間盤突出，早發白內障的問題，一旦捨棄X光機，前述「職業病」自然也就會比較不會找上醫師。

28歲的陳先生最近3、4年心悸問題越來越嚴重，不僅發作時會頭暈、雙腿無力，容易疲倦，運動後更是有快昏倒的感覺，以致他所愛的跑步、籃球等戶外運動都無法從事。

林圀宏半個月前替他執行為時約105分鐘，卻完全「零輻射」的心導管電燒手術，根本是把手術室內的X光機晾在一旁當「花瓶」！

他說，手術後次日就覺得之前的心悸問題掰掰了，後來知道醫師的用心，感覺很幸運，不用擔心自己因為1次手術，未來卻要陷入會不會容易罹癌的焦慮，今天特別回院謝謝他的「救心」林圀宏。

67歲林先生遠從屏東來求診，他則是需要植入節律器。因狀況相對複雜一些，所以仍有使用到X光機，但時間大幅縮短，原來全程要1、20分鐘的，林圀宏說後來減到X光機只派上用場1分鐘！

林圀宏計畫未來要用超音波取代X光定位，這樣就可以連前述剩下的1分鐘都不用。而這最大的好處，以1個懷孕的婦女來說，她就可以在孕期中接受這樣的手術而不用擔心輻射會不會影響胎兒。

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