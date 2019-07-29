6旬男心跳過慢常頭暈 「無導線心臟節律器」新選擇

2019-07-29 19:51

〔記者陳建志／台中報導〕台中1名63歲陳姓男子喜歡運動，之前頭暈檢查出「病竇症候群」，近來因全身無力、頭暈就醫，發現心跳每分鐘僅30到40次，因患者喜歡運動，醫師建議以新一代膠囊型「無導線心臟節律器」治療，因無導線連結，活動時不會卡卡，讓他重拾最愛的運動生活。

長安醫院心臟血管科醫師高宏門今天表示，這名陳姓患者喜歡打桌球、慢跑，2年前就被診斷出心搏過緩性心律不整的「病竇症候群」，近來因頭暈、全身無力再次就醫，雖考慮裝心臟節律器，但因傳統有導線的心臟節律器需裝置在胸口鎖骨部位，會出現3到5公分傷口，不僅不美觀，運動也會有異物感，讓他裹足不前。

高宏門表示，評估後建議患者改裝膠囊型「無導線心臟節律器」，此款節律器體積小，大小約2.5公分長，不需在胸口開刀置放節律器，而是從鼠蹊部靜脈送到右心室，直接植於心臟中，放置時間僅半小時至1小時，術後隔天就可出院。

高宏門表示，接受此手術後，患者在外觀上看不出來，可大幅減少傳統心臟節律器的傷口感染及導線折損老化，以及血管產生靜脈血栓等危險，使用年限可達12年比傳統更長，且不受核磁共振檢查影響。

高宏門指出，中老年人因年紀大的關係，心跳會變得緩慢，一旦吃藥無法讓心跳恢復跟正常人一樣，每分鐘達50到60下，就會出現頭暈、甚至昏倒，此時就會建議裝心臟節律器，「無導線心臟節律器」是患者新選擇，但並非所有患者都適合，需由醫師專業評估，且目前仍須自費，費用約38萬元左右。

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