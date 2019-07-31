議員：大巨蛋反射造成光害 影響住戶、駕駛人視線

2019-07-31 13:27

〔記者楊心慧／台北報導〕柯市府處裡大巨蛋已拖了5年，衍生出不少問題，包含工安、環保、勞工安全等，台北市議員秦慧珠接獲附近興隆里民反應，里內大樓社區每天都被大巨蛋蛋體所反射的陽光困擾，不但影響住戶視線，更影響駕駛人視線，造成開車安全問題，秦慧珠要求台北市都發局、工務局需協助遠雄改善，將光害減至最低。

台北市議員秦慧珠表示，興隆里內大樓社區住戶每天上午11時30分至17時30分，深受大巨蛋蛋體所反射的陽光照射困擾，嚴重影響住戶生活，據她所知，大巨蛋對面的光復國小也深受其害，她要求市府能督導大巨蛋興建，讓光害問題獲得改善。

居民指出，大巨蛋所反射的光相當刺眼，眼睛因此不舒服，對附近居民已造成困擾，還會打擾休息時間，盼遠雄能夠改善，也希望官員或遠雄能夠到住戶頂樓感受光害。

遠雄的施工營造廠大林組表示，大巨蛋蛋體屋頂為鈦金屬板，符合國內合格檢驗標準，低於法定反射率，由於只是營造廠沒權利進行材質變更或是設計變更，僅能根據建築師與業主（指遠雄）的設計施工，後續如果業主或建築師交代作調整，就會遵照辦理。

北市府：符合法規 感受因人而異

大巨蛋籌備處副執行長、北市府參議陳世浩表示，大巨蛋屋頂金屬鈦板，折射率低於25%符合法規，民眾有不同的感受，而感受因人而異，其實不僅這不是第一次附近反映反射問題，市府也有聽到，市府也正在和遠雄公司溝通協商看如何改善。但陳世浩也坦言，直接在大巨蛋整體作改變很困難，但若是在某些折射的地點改善應還是可處理。

環保局稽查大隊長顏伶珍表示，住戶提出的反射問題是光源太強，太陽光強烈，但針對光害問題，中央及地方都沒有相關法令規範沒辦法裁罰。

建管科長侯炳基說，大巨蛋屋頂材質也是依規定施作，也經都審審議決定，建管處立場是仍要請遠雄和里長住戶及環保局去現場了解，到底光害程度到哪，來作實質改善。

都審核定曾備註 遠雄應無條件改善光害

都發局股長張書維表示，當時遠雄在都審時曾依需求針對大巨蛋屋頂立面材質提出變更，當時有都審委員提出光害反射問題，但最後仍同意變更，只是有提醒遠雄注意需要光害問題，所以特別在核定函備註，若未來有光害問題，遠雄應無條件改善。

至於光復國小也有此問題，陳世浩說，光復國小的狀況是僅有兩間教室有光害，目前會加裝窗廉，遠雄也會協助加裝，開學前會完成，不會影響到學生上課。

興隆里長羅松美表示，如果要住戶天天拉窗簾也不是辦法，每天窗戶、窗簾拉起來都沒有空氣，還是希望遠雄能夠盡量處理，而不是要住戶自己改善。

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