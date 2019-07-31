澎湖灣行旅開幕 質疑偷工減料民眾鬧場

2019-07-31 12:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原定今年5月開幕營業的澎湖灣行旅，因澎湖縣政府堅持與中正堂合併經營，延至今日才正式開幕，卻又意外遇到民眾鬧場，質疑圍牆工程偷工減料；建設處長盧春田表示，要求廠商補件申請，安全問題廠商要出具建築師證明。

延宕多時的莒光新村青年會館，一度因荒廢多時被外界稱為蚊子館，前年由欣芮國際股份公司投標，依合約成立專案公司，由貝富門有限公司簽約經營，斥資上千萬元進行內部整修及外部景觀整理後，今日舉行開幕典禮。

由於澎湖灣行旅位在莒光新村，與中正堂是澎湖相當重要的文化、觀光、旅遊據點，知名歌手潘安邦演唱的「外婆的澎湖灣」，指的就是這裡，除了結合篤行十村、金龜頭礮臺文化園區、文創園區之外，希望串聯觀音亭、第一賓館、順承門、西瀛勝境等，連接成媽宮舊城區觀光動線，活化周邊區域，增加就業機會。發展前景相當看好，將帶動周邊環境整體再造及活化，更期待能成為澎湖的新地標。

由於澎湖灣行旅原本5月份就要對外營業，但因縣府堅持與中正堂同時營業，在邀請小烏鴉陳宏銘進駐後，今日順利開幕，卻又意外遇到民眾鬧場，自稱圍牆及門面施工偷工減料，處長盧春田表示，全案為ROT案，廠商依照規定補件申請即可，至於安全問題也要出具建築師檢驗證明。

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