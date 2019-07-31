蘇花改路跑紀念衫竟印「Chinese Taipei」 主辦單位：網站放錯圖

2019-07-31 11:21

〔記者張議晨／宜蘭報導〕蘇花公路改善工程預計明年1月全線通車，蘇花改工程處慶祝工程完工，籌辦南澳、清水段兩場馬拉松，標榜「一生只有這一次」，南澳段即日起受理報名，但有眼尖民眾發現，賽事紀念衫正面、背面，竟寫上「Chinese Taipei」，批評在自己國內辦比賽，還要用矮化國格的名字；對此，主辦單位解釋，紀念衫式樣有誤，是報名網站用錯樣版圖，會立即更正。

蘇花改工程分3段施作，蘇澳到東澳段去年2月5日通車，南澳至和平、和中到大清水段工程進入尾聲，預計明年1月5日前可完工通車；去年蘇澳到東澳段，通車前夕曾辦路跑，隨全線工程即將完工，蘇改處要在剩餘兩路段各舉辦馬拉松賽事。

南澳段賽事由宜蘭縣體育會、南澳鄉博爾富運動發展協會合辦，分成21公里半馬組、9公里組、3公里組即日起受理報名，共有6000名額，參賽者可獲得路跑紀念衫。

不過有眼尖民眾上網報名，竟發現紀念衫正面、背面打印「Chinese Taipei」，痛批在自家國內辦比賽，還要用矮化國格的名字，看了就「倒彈」；也有網友發現紀念衫字樣，疑惑說「印臺灣或是中華民國都好，為什麼是Chinese Taipei?」

對此，主辦單位、宜蘭縣體育會表示，今年蘇花改馬拉松紀念衫並未打印「Chinese Taipei」字樣，本次賽事紀念衫是以當地原住民圖騰為主，且未邀請外籍選手參賽，也不用寫到Chinese Taipei，參考圖與實際設計差太多，應是報名網站用錯樣版圖，會立即請對方更正。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法