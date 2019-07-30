人口21萬污水接管率竟是「0」！大里污水幹管終動工

2019-07-30 21:57

〔記者陳建志／台中報導〕大里區人口超過21萬人，但至今污水下水道接管率卻為「0」，為了改善水質和環境，市府水利局推動大里污水下水道主幹管工程，第1期大型推進機頭已正式入坑，下週將以推進方式挖掘全長達3.2公里的主幹管，預計2022年6月完工，接管後將把大里都市計畫、擴大大里都市計畫及草湖等地區家庭污水送至福田水資源回收中心處理，服務人口達17萬人。

市府水利局長范世億表示，大里人口眾多，但過去因無建置污水下水道，污水直接排入河川，污染旱溪排水、樹王埤下游農田灌溉水質，為改善水質，避免病媒蚊孳生，評估後確認在不增加福田水資中心原設計處理量下，就可處理大里污水，決定佈設污水主幹管，將污水送至福田水資中心處理。

范世億表示，因台中地下層地質多為較硬的卵礫石，施工進度緩慢，為降低對用路人的影響，此次污水主幹管施工採地下推進方式，目前已在文心南路設置一處深達13.5公尺，約4層樓高的推進工作井，大型推進機頭並在昨天下坑，將從下週開始推進施工。

水利局污水工程科長林川瑜表示，此次施工範圍從福田水資源中心開始，經大里文心南路、德芳路3段、2段直到終點益民路，全長約3.2公里，總工程經費5.7億元，預計2022年6月完工，將收集包括大里都市計畫、擴大大里都市計畫及草湖等都市計畫區，約17萬人，每天5萬噸的家庭污水。

林川瑜表示，用戶端接管，目前正向中央爭取經費，第1期預計2021年開始推動，將先進行益民路以南約5千戶接管，總工程經費5.8億，施工時間約3到5年，施工前也會開說明會聽取民眾意見。

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