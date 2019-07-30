海巡當靠山！蘇澳漁民捕獲856尾黑鮪魚 3個月進帳8800萬

2019-07-30 18:51

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳地區今年黑鮪漁汛期捕獲856尾，與去年同期494尾相較，增加362尾，3個月進帳8800多萬元，為南方澳漁村帶來一筆可觀的財富。

每年4到6月為黑鮪漁汛期，宜蘭蘇澳與屏東東港是國內2大作業基地，蘇澳籍漁船金協益268號，今年率先捕獲210公斤重黑鮪，4月15日在蘇澳區漁會第3魚貨拍賣場交易，被認定活體上鉤，成為全國「第一鮪」，每公斤拍賣價7000元，以147萬元成交。

蘇澳地區5年來黑鮪捕獲量起起伏伏，2015年990尾，2016年1009尾，2017年721尾，去年掉到494尾谷底，今年856尾，若以最近2年作比較，去年捕獲量494尾，每公斤平均拍賣價604元，產值5900多萬元，今年856尾，每公斤平均拍賣價525元，產值8800多萬元，年產值多出2800多萬元。

蘇澳區漁會理事長蔡源龍說，黑鮪是蘇澳漁民重要經濟命脈，今年捕獲量大有斬獲，海巡署強力護漁功不可沒，我國艦艇到釣魚台東南方海域一帶漁場巡邏，當台灣漁船的靠山，蘇澳漁民免於日本公務船騷擾，得以滿載而歸。

根據統計，5月2日到6月底，海巡署啟動24小時護漁行動，派遣18艘次船艦，到指定海域值勤，監控日本水產廳、海上保安廳公務船，讓台灣漁民在台日漁業協議適用海域安心作業。

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