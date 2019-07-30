94歲葉祥慶出錢捐地 熱心地方教育、建設

2019-07-30 15:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣寶山鄉高齡94歲的葉祥慶，年輕時窮困，經濟穩定後卻十分慷慨，為地方建設、教育和信仰出錢捐地，還說「你若用錢跟我買，我就不給你蓋！」，兒媳受其影響也都投入義消和婦宣；葉老先生身體硬朗，迄今仍下田栽種蔬果，還經常徒步6、7公里，從寶山走到新竹市各大廟宇祈福、捐獻，家族熱心公益為地方所津津樂道。

葉祥慶今年獲選為模範父親，4日將代表接受新竹縣政府表揚。獨子葉春茂表示，一生務農的父親，曾受過日本教育，雖然家裡很窮，堅持送孩子讀書，對子女管教嚴格，經常叮嚀與人為善，不踫菸酒，寧可吃虧也不要佔人便宜等。後來，父親跟著叔叔投資南部房地產獲利，加上都市計畫開發，生活才慢慢獲得改善。

經濟穩定之後，葉家對於地方建設不遺餘力，政府要開闢或拓寬道路、成立寶山派出所、雙園路萬善祠等開發需要土地，葉祥慶只回應一句話：「你若用錢跟我買，我就不給你蓋！」全數無償提供用地。

前寶山鄉代表會主席呂學光說，1990年左右他當代表也是寶山國中家長會長，因學校缺乏資金，他向葉祥慶募款，節儉的老人家二話不說奉獻50萬元，他的弟弟也捐10萬元。後來，雙溪國小籃球場也由葉家捐款鋪建而成。

在耳濡目染下，葉春茂投入寶山鄉義消分隊至屆齡退休，曾當選全國義消楷模、全國模範勞工；媳婦彭秀緞則擔任寶山鄉婦女防火宣導隊分隊長20餘年，為寶山優秀婦女。

葉祥慶曾榮獲寶山鄉農會表揚為優秀農民，從種稻改種蔬果，迄今仍天天耕作除草。他身體硬朗的秘方就是走路，經常在凌晨初曉之際，獨自徒步到新竹市的竹蓮寺、天公壇、城隍廟、關帝廟、外媽祖廟等廟宇上香祈福，祈求家人平安健康、地方祥和繁榮。家人曾請看護陪同，但看護走一天就自動請辭，直誇老先生實在太會走路了！

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