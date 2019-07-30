苗縣府毒衛中心徵才 僅22K違最低薪資挨轟

2019-07-30 14:19

［記者鄭名翔／苗栗報導］有民眾向本報投訴，苗栗縣政府毒防及心衛中心徵求臨時人員，但開出的月薪僅2萬2000元，低於法規基本薪資的2萬3100元，質疑公部門帶頭違法；苗縣府毒衛中心主任涂麗秀表示，因部門主要人員皆護理背景，對相關法規不熟稔，絕無意違反勞動基準法最低薪資規定，目前已將徵才訊息下架，並不再招募。

苗縣府毒衛中心近期於縣府網站貼出招募臨時人員，無學歷限制，但須具備電腦文書處理能力，負責協助社會安全網工作計畫，並協助相關庶務工作，聘期自聘用日起至今年底，月薪2萬2000元。

但民眾質疑，今年1月1日起行政院已公告，現行基本工資為2萬3100元，但苗縣府卻依然沿用「22K」，帶頭違反勞基法規定。

涂麗秀說，毒衛中心編制屬二級機關，3名正職公務員、5名約僱人員、17名臨時人員，除了主責業務外，相關的人事、會計、政風、出納都由得由護理背景的職員兼任，不僅工作負擔重，且對各方法規也不甚熟悉，才會疏忽誤以過往最低薪資的2萬2000元招募人員，並非刻意違規。

涂麗秀指出，原希望徵才協助處理庶務工作，但發現基本薪資不符規定後，已將徵才資訊下架，而依據已編列預算，中心無法提高薪水，因此將不再招募人員，由現有人力吸收業務量。

苗栗縣議員宋國鼎抨擊縣府橫向聯繫有問題，質疑主掌勞工事務的勞青處對相關法規宣導不夠落實，導致公部門帶頭違規，恐難真正保障縣民勞動權益，且最低薪資屬於基本規範，但毒衛中心卻未能確實掌握，做法不夠謹慎招致批評，令人遺憾。

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