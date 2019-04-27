家教業者違法替中國平潭徵老師 拒台獨者應徵

2019-04-27 09:18

〔記者鍾麗華／台北報導〕人力銀行業者日前傳出刊登中國企徵才廣告，勞動部正查處中，現又有家教業者在社群網站刊登廣告，宣稱「中國平潭徵大量老師」，號稱年薪超過80萬元，有安家費，且吃住全免，還提供套房住宿，5月18日從台北港出發，報名者每人收取6800元。

戰昇家教團隊臉書（Facebook）粉絲專頁9日刊登題為「中國平潭需要各種老師」的宣傳影片，條件是必須大學畢業、有教師證，面試時間為5月18日，地點在福建平潭，從台北出發，全程4天3夜；戰昇家教團隊還會補助費用，並強調「戰昇審核過後，到平潭面試錄取率100%」。

該粉專強調，要招募體育、音樂、數學、建築、理工、幼保等科目的教師，「目前沒開放關於政治或歷史相關科系老師」。臉專同時貼出經驗談影片，影片中的男子自稱是台灣自然科教師，已於今年3月21日至25日間前往平潭實驗小學面試，並已獲錄取，還詳述面試過程與細節。

不過，根據中國福建平潭綜合實驗區去年10月的台灣員工招聘公告，其中實驗區教育局招募91名台籍教師，條件是「支持兩岸關係和平發展，政治上無『台獨』傾向」。

陸委會在日前例行記者會表示，依據現行法規，包括兩岸條例第35條以及經濟部公告的相關規定，台灣民眾或法人團體依法不得為中國大陸方面從事人力仲介，或提供赴陸就業資訊等相關業務。若是違反，依法將科處30萬以上、150萬以下罰鍰。

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