林隆璇之子內定雲林旅遊大使冠軍？張麗善說話了

2019-07-30 14:35

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣政府首度舉辦雲林旅遊大使徵選，男生組第一名由歌手林隆璇之子林亭翰奪下，有網友質疑林亭翰在網路票選落後，且才藝表演時間較其他選手長，有內定之嫌；文化處長陳璧君今天解釋，男生組前3名選手分數相差僅2分左右，林亭翰因拿到最佳人氣獎加5分，最後才超車拿冠軍，比賽公開、公正。

雲林縣政府舉辦「YUNLIN STAR ‧旅遊大使我可以」徵選活動，男女組第一名可各獲獎金15萬元、亞軍各5萬元、季軍各1萬元、第4名各8千元、第5名各5千元，總獎金45萬元。男生組由林隆璇之子林亭翰獲得，女生組冠軍則是由美國出生的林采融拿下。

選拔結果公布後，網路「內定說」四起，不少網友在臉書留言質疑文化處長陳璧君曾與林隆璇合唱，林亭翰網路票選明顯落後其他選手，才藝表演時間又比其他選手長，拿下冠軍有內定之嫌。

陳璧君表示，比賽評分包括自我介紹影片、才藝專長、口條表現、闖關決賽、網路票選，其中網路票選佔得分40％，才藝、闖關佔60％，兩輪評審共有6人，男生組競爭激烈，前兩輪結束時，排第一的是在網路票選分數男生組中拿到最高分的田功成，在加分之前本來是第一，但在決賽時，林亭翰拿到最佳人氣獎，蘇上文拿到雲林智慧王，分別多得5分加分，才超車分別拿到第一、二名，田功成因三個加分獎都沒搶到分數，最後跌落第3名。

陳璧君並解釋，當時她與林隆璇合唱是在「雲林旅遊大使徵選」活動前的其他活動場合中，與旅遊大使選拔無關，而且她也不知道林隆璇之子有報名旅遊大使徵選。為化解網友的疑慮，在徵得相關選手同意下，會將評選分數公布在網路上。

雲林縣長張麗善表示，入選旅遊大使的共有男女各5名青年，都非常優秀，評選過程也都在臉書直播，他們未來也將出席縣府舉辦的各種活動推廣雲林觀光，希望外界能多給予大使肯定。

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