高醫駐南門 要圓恆春「醫學中心」夢

2019-07-30 13:36

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕高雄醫學大學附設中和紀念醫院今（30日）與恆春南門醫院簽署策略聯盟備忘錄，8月1日起將派駐醫師進駐南門醫院守護「國境之南」，這是恆春半島首次有醫學中心團隊完整進駐，第一階段將有外科、急診及骨科醫師，希望能提昇在地治療、降低轉院率。

「5千公里都去了，百公里不算什麼！」高醫院長侯明鋒表示，創校60多年來，培養無數醫師走入偏鄉服務基層，並援助5千公里外的邦交國索羅門群島十多年，如今恆春到高雄的百公里距離「不算什麼」，從8月起，高醫將支援南門醫院骨科、外科醫師門診、住院及教育訓練等相關業務，加上2013年起支援的衛生福利部恆春旅遊醫院及枋寮醫院，高醫未來將肩負3家醫院的區域聯防重任，紓解恆春半島醫療人力不足窘境，讓民眾不必再花2個多小時到高雄就醫。

南門醫院董事長黃明典表示，「唯有醫學中心才能解居民信心問題！」恆春半島近年在「醫中計畫」支援下，留鄉治療的比率確實有所增加，但整體就診信心仍嚴重不足，患者大多傾向找支援醫師看診，但這些醫師來來去去，仍非改善偏鄉醫療長久之道，未來高醫醫師在當地服務、降低轉診率，急重症病患在當地就能獲得良好的照顧。

高醫醫療團隊表示，未來仍與當地其他2家醫院區分任務，內科仍由恆春醫院為主、婦幼則是恆基，高醫南門團隊將派遣2名骨科、2名外科及1名急診專科醫師全年進駐看診值班，並協助訓練當地護理人員提昇本質學能，檢驗後的X光片及檢體都建置與高醫本院的雲端照會平台，絕對將「醫學中心」品質帶入恆春半島。

對於醫護人員是否會有「被迫南下」的情緒影響醫療品質，高醫醫療團隊強調，未來到恆春半島服務的醫護都是自願，除了百公里的交通問題外，其他問題院方都會協助解決，更保證都是「主治醫師」以上的層級南下駐診，民眾不必擔心高醫派初畢業的實習醫師南下訓練。

今天的簽署儀式由高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長侯明鋒與南門醫院董事長黃明典及院長鐘文波3人分別代表雙方簽署，並由屏東縣衛生局長施丞貴、衛生福利部中央健康保險署高屏區業務組組長林淑華、立法委員莊瑞雄、恆春鎮長盧玉棟、車城鄉長張春桂、立委參選人周佳琪、屏縣議員盧玟欣、陳文弘、李志偉，恆春鎮代會主席陳進義、鎮代陳進興、楊志偉等人擔任見證。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法