中市推健康就診公車 首波目標2年內達9成

2019-07-30 13:24

〔記者張菁雅／台中報導〕為滿足就診民眾搭車需求，台中市政府交通局推動「健康就診公車」，以無障礙公車行駛醫療院所。交通局已盤點行經醫學中心與區域醫院的無障礙公車路線數，各醫院無障礙公車班次率從53％到97％。交通局長葉昭甫今日表示，未來將與客運業者合作，目標是2年內將上述醫院無障礙公車班次率都提升到90％。

葉昭甫表示，台中市公車數達1600輛，其中7成是無障礙公車，包括低地板公車及具油壓升降設備的公車；若以路線及班次來看，無障礙公車路線及班次比例均超過80％。

葉昭甫指出，台中市主要醫療所均有公車服務，交通局已盤點行經醫學中心與區域醫院的無障礙公車路線數，各醫院最少都有4條，其中，台中榮總路線數最多，共32條；若以班次無障礙率來看，台中醫院達97％最高；最少的是豐原醫院，僅53％，因為有些行經豐原醫院的公車路線跑山城區，低地板公車不適合有坡度的地方。

葉昭甫也說，市府持續請業者將公車汰換為無障礙車輛，目標是2年內將上述醫院無障礙公車班次率提升到90％。另外，台中市地方型醫院有40多間，交通局正在盤點中，未來也將訂出目標值。

另外，交通局也計畫與醫院合作，在醫院大廳設置智慧型看板，顯示公車到站資訊，公車快進站前，民眾再走出醫院去搭車。

葉昭甫說，今年還會針對視障朋友，在候車亭裝設按鍵、點字設備，按下按鍵，候車亭上的燈會亮，公車司機就知道有視障朋友要搭車；也會開發App，視障朋友搭車前可預約起訖站，讓司機知道哪一站要主動停車，2項新措施預計第4季上路。

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