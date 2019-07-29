「石門水庫藍色公路」帶動觀光 「薑母島」跟著翻紅

2019-07-29 23:11

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府觀光旅遊局與客運業者、遊艇業者、復興區公所合作推出「石門水庫藍色公路」套裝行程，自7月13日首航，經過3個星期的週休六日，累計吸引2000人次體驗，不僅船家反映營收增加150％，因應假日登島人潮，在外居民假日返回老家販售農產與漂流木藝品，藉此前往新溪口吊橋遊客人數更佔36％，成功帶動觀光旅遊人潮，締造三贏佳績。

觀光旅遊局長楊勝評表示，暑假限定「石門水庫藍色公路」套裝行程，提供旅客至石門水庫新的玩法，遊客從石門水庫搭遊艇走水路可直達新溪口吊橋，不需經台7線塞車、漫長的山路及等待接駁，即可輕鬆遊，內含台灣好行石門水庫線1日券、石門水庫大壩遊艇來回船票、新溪口吊橋門票，原價550元，優惠455元，並附贈禮物，未能搭乘台灣好行的，可以親子揪團自由行。

雖然套裝行程優惠至9月1日截止，相準了藍色公路帶來的商機和「錢」景，桃園市渡船遊艇商業同業公會理事長范揚煥、總幹事陳咪春表示，只要石門水庫大壩水位仍高於240公尺，這條藍色公路會繼續行駛，遊客可選擇自行開車至大壩或阿姆坪碼頭搭乘遊艇。

藍色公路運量夯，阿姆坪碼頭對岸的枕頭山因偶像劇取景成了「薑母島」跟著翻紅，因地處水源保護區，開發受限，仍保持原始風貌，對外聯絡以水路為主，居民外出搭船從阿姆坪碼頭航行只要5分鐘，成為遊艇主要停靠景點；市府去年委託北區水資源局在碼頭、島邊打造250公尺長的環湖步道，採Z字型設計，傍晚從步道賞景，夕陽襯托湖色的美麗景致，遊艇業者期盼增添牌樓、涼亭、彩繪牆面及拍照、打卡等設施，讓遊客下次來還有新鮮感。

薑母島早年有200多戶，因興建水庫後遷居，現設戶籍28戶，但年輕人外流，實際居住僅5戶，且清一色都是老年人，最年輕的7、80歲，最老的已96歲；島上一輛幾乎淹沒在雜草叢的轎車，讓登島遊客討論熱烈，原來這可是20年前水庫乾旱幾乎見底，居民從對岸直接開車駛上薑母島，沒想到，後來水位升高，水位未曾再見底，車子就此再也開不回去，成為船家導覽的趣談。

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