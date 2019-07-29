礦場展限案遭撤銷 亞泥上訴︰法官曲解法律

2019-07-29 15:52

〔記者王錦義／花蓮報導〕台北高等行政法院11日判決撤銷「亞泥花蓮新城山礦場礦權展限案」訴願決定和原處分，亞洲水泥公司認為權益大受影響，今透過律師向台北高等行政法院遞狀聲請上訴，亞泥花蓮廠企業工會理事長黃士銘說，工會全體會員都支持公司做法，保障員工權益，也呼籲政府應依法上訴到底。

亞洲水泥公司發出新聞搞指出，一審法官無視現行礦業法規定及行政院105年11月7日跨部會會議決議，曲解法律，做出違誤判決，儘管亞泥並非行政訴訟案被告，但因權益大受影響，今天正式委託律師向台北高等行政法院遞狀聲請上訴，也呼籲政府應依法上訴到底，捍衛法律。

亞泥花蓮廠企業工會今天下午也召集將近50名工會代表和部落員工，在花蓮召開記者會。亞泥企業工會強調，亞泥花蓮廠與玻士岸部落這塊土地共存多年，不斷在經濟發展和環境保護間尋求平衡，希望與地方共榮，歷次三方會談，也是參照「原基法」精神，和政府以及部落，就族人關切事項達成多項共識，並有具體成果。

黃士銘說，工會代表與花蓮廠員工，從20到22日在玻士岸部落挨家挨戶進行連署，根據統計，玻士岸部落原住民總戶數為537戶，3天時間就獲得380戶、共832人連署支持亞泥與部落一起永續發展、共存共榮，比例高逾7成，部落很多人擔心工作權益和家庭生計受到衝擊。

部落員工代表許冠傑跟詹志鵬也說，部落裡很多族人在亞泥工作，無數家庭依賴這份工作收入過日子，他們無法想像，如果沒有了亞泥，他們日子要怎麼過下去？希望外界聽到部落裡真正多數族人的聲音，也希望亞泥能夠永續發展，和部落共存共榮。

與會的工會代表跟員工在會中高喊「保障工作權，政府依法上訴」，工會代表認為，如果政府沒有保障合法企業，不顧勞工工作權，忽視部落族人多數意見，他們一定會再度站出來，不排除任何可能性，為自己而戰，為部落員工發聲。

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