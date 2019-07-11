亞泥展限案被撤銷 「太魯閣族人贏了」

2019-07-11 13:10

［記者王峻祺／花蓮報導］太魯閣族人撤銷經濟部核准亞泥礦業權展限案，台北高等行政法院今判決訴願決定及原處分均撤銷。反亞泥自救會得知後備感欣慰，地球公民基金會也表示「原住民族基本法」終於受到重視！亞泥則回應「深感遺憾」，將在收到判決書後依法上訴。

立委林淑芬今在臉書貼文表示，亞泥展限案律師謝孟羽告訴她這個好消息，亞泥礦業權展限案訴願決定及原處分均撤銷，「太魯閣族人贏了」。反亞泥自救會長田明正及地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭同步得知後，也指出「這是一個好消息！」

田明正說，自救會打官司，是要捍衛居住安全，因為礦場離部落實在太近了，希望亞泥不要再上訴，停止採礦，但亞泥如果決定上訴，也是他們的權利。

黃靖庭則表示，台北高等法院的判決，宛如是向大眾說明「原基法」是真實有用的，感謝法官及社會對原基法的重視，呼籲經濟部及亞泥應該正視並落實原基法中的諮商同意權。

她強調，盼經濟部及亞泥不要上訴，回歸踐行原基法，落實諮商同意權，以部落人士權利為優先考量，目前地方部落約500戶，若能取得256戶的居民同意就算過關，因此沒有再上訴的必要。

對此，亞泥初步回應表示「亞泥深感遺憾，收到判決書後會依法提起上訴」。預計下午3時正式發布聲明稿。

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