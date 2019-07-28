注意！氣象局對3縣市發布大雷雨特報

2019-07-28 17:54

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局今（28）日對彰化縣、南投縣、雲林縣發布大雷雨特報，預計持續至18時30分，提醒民眾特別注意。

中央氣象局17時33分對彰化縣的員林市、田中鎮、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、田尾鄉、溪州鄉，南投縣的竹山鎮、名間鄉，雲林縣的斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、古坑鄉、莿桐鄉、林內鄉發布大雷雨即時訊息。

氣象局提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪（河）水暴漲，低窪地區慎防淹水。另外，雨勢造成路面濕滑、能見度低，請大家步行與開車注意安全，減速慢行。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法