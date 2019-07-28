高壓偏弱天氣不穩 午後留意強降雨

2019-07-28 07:01

〔即時新聞／綜合報導〕今（28）日太平洋高壓仍偏弱，大氣還是不穩定，各地雖然大多數時間是多雲到晴的天氣，不過清晨到上午中南部及東半部沿海仍有局部短暫陣雨，其他地區也有零星的降雨，而午後雷雨發展依舊旺盛，尤其各地山區及西半部平地午後降雨機率偏高，中午左右對流就有機會發展起來，並且消消長長持續較長時間，也容易有短時強降雨所造成的局部大雨或豪雨，並伴隨強陣風、冰雹等較為劇烈的天氣現象，請留意氣象局發布的相關訊息。

溫度方面，各地高溫約32到35度，沒下雨時較為悶熱，戶外活動請多補充水分。

空氣品質部分，今日台灣各地為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨；環境風場為東南風，北部空品區位於下風處，污染物易累積，午後光化作用影響易使臭氧濃度上升，污染物累積程度視降雨時間及強度而有所變化；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖地區為「良好」等級；北部空品區及金門地區為「普通」等級。

未來天氣方面，下週一至下週三（29日至31日）太平洋高壓增強，各地大多為晴到多雲，環境風場為東南風，迎風面的台東及恆春半島偶有局部短暫陣雨，午後雷雨範圍縮小至山區及近山區平地。

下週四至下週六（8月1日至3日）太平洋高壓北抬，台灣位於高壓邊緣，大氣環境再轉不穩定，清晨至上午中南部及東南部沿海地區有局部短暫陣雨，午後雷雨範圍擴大，各地山區、平地都有局部短暫雷陣雨。

8月4日至6日太平洋高壓影響範圍偏北，台灣位於高壓邊緣，大氣環境仍不穩定，花東及中南部地區有小範圍降雨，北部及東北部地區為多雲午後有局部短暫雷陣雨的天氣。。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 35 26 ~ 34 28 ~ 33 26 ~ 33

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