出門要帶傘！全台19縣市大雨特報、慎防雷擊強陣風

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今天下午1時5分，針對全台19縣市大雨特報，提醒民眾外出時記得攜帶雨具，以免淪為落湯雞。
中央氣象局表示，因為午後對流雲系旺盛發展，容易出現短時強降雨，西半部地區、各地山區恐有機會發生局部大雨，務必留意雷擊、強陣風、溪水暴漲與積水。
大雨特報詳細範圍包括：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣與台東縣。
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〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今天下午1時5分，針對全台19縣市大雨特報，提醒民眾外出時記得攜帶雨具，以免淪為落湯雞。
中央氣象局表示，因為午後對流雲系旺盛發展，容易出現短時強降雨，西半部地區、各地山區恐有機會發生局部大雨，務必留意雷擊、強陣風、溪水暴漲與積水。
大雨特報詳細範圍包括：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣與台東縣。