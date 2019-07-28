出門要帶傘！全台19縣市大雨特報、慎防雷擊強陣風
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2019-07-28 13:47

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今天下午1時5分，針對全台19縣市大雨特報，提醒民眾外出時記得攜帶雨具，以免淪為落湯雞。

中央氣象局表示，因為午後對流雲系旺盛發展，容易出現短時強降雨，西半部地區、各地山區恐有機會發生局部大雨，務必留意雷擊、強陣風、溪水暴漲與積水。

大雨特報詳細範圍包括：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣與台東縣。

  • 中央氣象局今下午針對全台19縣市發布大雨特報。（圖翻攝自中央氣象局）

    中央氣象局今下午針對全台19縣市發布大雨特報。（圖翻攝自中央氣象局）

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