苗市模範父親 92歲老里長溫天送獲縣表揚

2019-07-28 17:21

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市公所今天舉行模範父親暨好人好事表揚，92歲的前文山里長溫天送，自小家境清寒，因僅國小畢業頗覺遺憾，節儉持家讓八名子女接受完整教育，代表苗栗市接受苗栗縣政府表揚；另南勢里謝其錠為重度殘障，但他主動清掃台13線南勢段車道兩旁雜草及垃圾，8年來如一日，獲得好人好事表揚。

苗栗市公所指出，溫天送在日治時代初等小學畢業後，就在家務農分擔家計，婚後育有五子三女，刻苦耐勞、節儉持家；因自小家境清寒，對僅國小畢業頗感遺憾，所以即使生活再苦也要讓子女接受完整教育，他平日對於鄰里公益也不遺餘力，多年來服務農民及里民，為鄰里所尊敬推崇。

代表苗栗市獲苗縣府好人好事表揚的江賢盛，2000年退休後便開始專心做志工，並加入社區守望相助隊協助夜間社區巡邏，近二十年來未曾間斷，幾乎天天出勤，2003年升為隊長，任勞任怨為社區犧牲奉獻。

43歲的謝其錠平常靠撿拾鄰里間之資源回收來幫助家庭開銷，每天除辛勤踏實的進行資源回收工作，也帶動里鄰間重視環保，他雖身障，但8年來每天一大早，就清理台13線南勢段車道兩旁雜草及垃圾，並協助社區義工清潔隊清掃社區環境，社區舉辦各項活動，他都主動幫忙，無怨無悔的付出。

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