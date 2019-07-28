台南安南區多里蚊卵率偏高 呼籲民眾注意

2019-07-28 17:07

〔記者王俊忠／台南報導〕今天台南市未再傳出登革熱本土與境外移入新病例，全市本土病例仍是15例、境外移入25例。市府登革熱防治中心用來監控社區蚊卵密度的誘卵桶計畫，發現今年第30週（7月21日至27日）誘卵桶蚊卵陽性率大於60%的里有北區成功里；永康區蔦松里；安南區公塭、安東、佃西、溪心、城北、淵西、西興丶學東等里；南區鯤鯓里。

防治中心分析安南區多里的蚊卵陽性率偏高，提醒安南區及超標區居民加強清除病媒蚊孳生源，只要查獲蚊卵陽性容器，一律開罰3千元到1萬5千元，沒有改善期。今年發生本土病例需要警戒的里分別有中西區開山里；東區大同、崇德、忠孝、崇明等里；南區大恩、興農里；安南區理想里；左鎮區榮和里；新化區知義里。

市府登革熱防治中心主任陳怡表示，防治登革熱不二法門是孳生源清除，清除積水容器（點）才能杜絶病媒蚊孳生。防治中心利用誘蚊產卵器（簡稱誘卵桶）調查病媒蚊密度；誘卵桶是1種特製黑色桶內裝清水以引誘病媒蚊進到桶內產卵，在社區放置1星期，計算誘卵桶陽性率及總卵粒數，作為病媒蚊風險高低的指標依據。

市府衛生局疾管科長蔡玲珊說明，誘卵桶陽性率定義是蚊子產卵於誘卵桶個數和每里放置誘卵桶總數的比例；總卵粒數為每里誘卵桶中卵粒數量的總和。

誘卵桶放在特定規劃好的戶內外，選擇陰暗、潮濕角落誘引蚊子產卵，目前台南市8區（東區、南區、中西區、北區、安平區、安南區、永康區及仁德區）每里設置12個誘卵桶，共有3096個誘卵桶，每週都有監測人員收集誘卵桶及計數卵粒數做成紀錄。

防治中心說，當誘卵桶陽性率40%（含）以上或卵粒數250粒（含）以上時，區公所1週內要動員清除孳生源；若連續2週陽性率大於60%且總卵粒數超過500粒以上，則每里插立孳清旗至少3支，警示民眾多注意及動員加強戶內外孳生源清除。若孳清後，第2週陽性率60%以上且總卵粒數500粒以上，則要採取噴藥滅蚊手段。

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