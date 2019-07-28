又得獎了！台灣燈會「帆城」 獲德國紅點大獎

2019-07-28 14:34

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今年台灣燈會在屏東，燈會結束後台灣燈會作品接連在國際大賽拿獎，藝術燈區作品「帆城」，繼之前義大利Adesign設計大獎後，再度傳出捷報，順利獲得德國紅點品牌及傳達設計大獎。

屏東縣政府文化處長吳明榮表示，這次燈會藝術燈區的作品突破以往設計，強調在地性和故事性，帶來視覺驚喜與想像，「帆城」是由擅長應用傳統工藝的年輕藝術家范承宗創作，代表縣府參加義大利及德國設計大賽，雙雙獲得國際評審青睞，展現屏東的文化能量，再創台灣驕傲。

「帆城」採用台灣原生木種，全座燈組採傳統木構造工法，並結合廟宇建築概念，以實木構築張起風中錯落的船帆，詮釋船隻群聚在港的印象，透過海港城市繁榮意象，象徵著眾人團結相聚與平安祝福。

范承宗說，這次台灣燈會作品有別於以往七彩繽紛、動態感的設計，更具藝術內涵，他希望透過有趣的轉化與設計，讓人重新認識傳統文化價值，也感謝屏東縣政府讓「帆城」作品受到肯定，許久未參加比賽的他，能夠在國際大賽中接連得獎感到特別驚喜。

縣府文化處指出，德國紅點設計獎是全球規模最大、最有影響力的設計競賽之一，藉由對產品設計，傳達設計以及設計概念的競賽，每年吸引了超過60個國家，上萬件作品報名角逐，得獎的作品可以獲得在德國Essen的紅點博物館展出作品以及參加頒獎典禮的機會。

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