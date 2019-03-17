台南版台灣燈會爆人潮 估計參觀人數上看5萬人

2019-03-17 10:05

〔記者蔡文居／台南報導〕由台南市議會主辦的「點亮台南『議』起Show」燈會─迷你版台灣燈會，自本月15日登場這2天來，參觀人潮爆滿，市議會估計這2天參觀人數上看5萬人，現場熱鬧滾滾。

這次南市議會展出的花燈，雖然只有近50座，但是參展的花燈，也相當有看頭，有台灣燈會競賽組的燈王參展，以及參加台北燈節競賽的燈王參展。另外，市議會特別佈置了2隻可愛的巨型充氣泰迪熊，成為這次燈會的最大亮點，吸引不少民眾專程前往拍照打卡。

市議會表示，首日啟燈儀式，當天因週五晚上，參觀人數約1萬多人，昨晚是星期六，人潮爆量，現場多了1倍，約2萬多人，2天來至少有4萬人次參觀，甚至上看5萬人。今天週日，預料將再出現參觀人潮。

議長郭信良表示，昨晚8點多，現場參觀人數大爆滿，整個議會廣場擠滿了人潮，估計兩天來參觀人數上看5萬人。

燈會展出期間為3月15日至4月7日，點燈時間為每週一到週四，晚上7點至10點；週五到週日，則為晚上7點至11點。

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