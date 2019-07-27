週日悶熱上看35度 留意午後大雷雨

2019-07-27 22:03

〔即時新聞／綜合報導〕明（28）日白天以多雲到晴為主，不過午後雷雨發展旺盛，尤其「各地山區」、「西半部平地」降雨時間可能較長，也容易出現局部大雨或豪雨；下週「中南部」將成為午後雷雨熱區，南海也可能有熱帶擾動發展，請民眾多加留意氣象資訊。

中央氣象局預報，明天太平洋高壓偏弱，各地雖然大部分時間多雲到晴，不過上午「中南部」及「東半部沿海」有局部短暫陣雨，「其他地區」也有零星降雨；此外，午後雷雨發展旺盛，其中「各地山區」及「西半部平地」午後降雨機會大、持續時間較長，也容易有短時強降雨造成的局部大雨或豪雨，並可能伴隨強陣風、冰雹等較劇烈的現象。

天氣風險公司指出，「白天晴朗穩定、午後降雨」的天氣形態將持續到下週一（29日）。隨後太平洋高壓往西延伸，風場轉偏東風，中南部成為午後雷雨熱區，但未來一週天氣整體而言相對穩定。另外，下週南海附近季風槽逐漸建立，有利於熱帶擾動發展，轉換成有利颱風發展的態勢。

溫度方面，明天各地高溫約32到35度，沒下雨時較為悶熱，北部25至35度，中部25至34度，南部25至33度，東部26至34度，外島地區26至33度。

紫外線方面，澎湖達紫色「危險級」，15分鐘內的曝曬下可造成皮膚、眼睛的傷害；其他地區為紅色「過量級」，促成傷害的曝曬時間為20分鐘以內。提醒民眾做好防曬工作，避免在10點至14點間在烈日下活動。

空氣品質方面，北北基、桃園、金門為「普通」等級，其餘地區皆為「良好」等級。環保署指出，明天吹東南風，北部位在下風處，污染物容易累積，而午後光化作用影響易使臭氧濃度上升，污染物累積程度則視降雨時間及強度而有所變化。

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