台南旅遊夯 吸引泰國明星拍攝電視節目

泰國知名旅遊節目團隊TA DAI MA來台南拍攝取景。（南市觀光旅遊局提供）

2019-07-27 18:36

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣新南向政策「紅不讓」！泰國知名旅遊節目團隊TA DAI MA來台南旅遊踩點與拍攝，節目已完成剪輯播出，在泰國當地受到熱烈迴響。

南市觀光旅遊局表示，因泰國當地開始吹起南台灣旅遊風潮，泰國拍攝團隊於4月底主動接洽詢問建議景點，市府全力協助拍攝，包括赤崁樓、吳園、安平天后宮、安平樹屋等多處熱門景點，也品嚐台南美食如安平貴記、筑馨居、度小月、阿裕牛肉湯、欣欣餐廳、莉莉冰果室等，入住台南優質旅宿，5天拍攝行程濃縮了台南景點與美食精華。

市府人員也在接待過程中了解泰國人的旅遊習慣與偏好，泰國人對於宗教旅遊例如求魁星筆、安平天后宮求籤很感興趣也很虔誠。景點方面，非常喜歡正興街、神農街老街，尤其是旗袍、彩繪牆與花草小店；購物部分則喜歡血拚特色飾品及色彩鮮艷的文創小物。

美食部分，對於台南家常菜色與牛肉湯讚不絕口，拍攝團隊更自掏腰包買了許多台南時令的水果回飯店品嚐。

南市觀光旅遊局說，中央推動新南向政策簡化來台簽證措施，2018年新南向18國旅客人次已達259萬新高，比2016年增加45％，而南市從2017年開始投入資源，前往星馬泰越等國家宣傳觀光，成功吸引東南亞國家遊客對台南旅遊的關注，將再加重力道在當地宣傳，同時更加緊腳步完善旅遊環境，強化地接能量。

泰國知名旅遊節目團隊TA DAI MA來台南拍攝取景。（南市觀光旅遊局提供）

泰國知名旅遊節目團隊TA DAI MA來台南拍攝取景。（南市觀光旅遊局提供）

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