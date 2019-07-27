水技術南向找數億商機 水利署組大聯盟參展

2019-07-27 14:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣擁有先進「水」相關技術，除了可供國內使用，更能響應政府新南向政策發展，兼具商機與技術交流機會。水利署日前帶領國內超過20家以上廠商，組團參與「印尼國際水工程大展」，預計將為台灣水利產業帶來數億元商機。

印尼國際水工程大展（INDOWATER 2019 Expo & Forum）於本月17至19日在雅加達舉行，這是印尼最大、最全面的國際性水管理、家用水、污廢水和回收處理技術展覽會，每次均吸引全球逾500家廠商、上萬人次的參與。

在本次展會中，水利署與國內廠商包含安研科技公司、祥泰綠色科技公司、工研院材化所水科技組、台灣海洋深層水公司、昕傳科技公司及中興工程集團，以「Water for the Future」為主題，展出內容包含水資源管理、多元供水系統、智慧水管理等產品與服務，充分展現我國在智慧水管理上豐富的技術能量及整體解決方案的服務。

水利署副署長王藝峰致詞時指出，台灣擁有完整且蓬勃發展的水利產業鏈，也期待和印尼一起攜手合作共同發展最新的技術與商機。而水利署特別辦理台印商務論壇，協助參展廠商深入瞭解印尼業界的商業需求，更吸引了印尼10數家企業熱烈參與，深化與印尼廠商之鏈結，預計此次參展可望為台灣水利產業帶來數億元的潛在商機

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