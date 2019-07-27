這次不錯過！辣台妹明天來彰化 指名吃這家百年老店

2019-07-27 11:45

〔記者湯世名／彰化報導〕這次不錯過！蔡英文總統明天將來彰化訪視，除將參加多場活動，還將於中午前往彰化市陳稜路品嘗全國知名的百年老店「貓鼠麵」，味道鮮美的湯頭，香醇而不油膩，令人口齒留香，第三代老闆陳汝權對於「辣台妹」選定該店作為中午用膳的地點也感到相當開心，已精心調製上好食材要來招待小英。

位於陳稜路的「貓鼠麵」以高湯獨具特色，是以豬肉剁成小方塊油炸後，配以佐料精心調製，熬上兩個鐘頭，再加上蛤湯、蔥、蒜清燉而成，配上專心研發的肉捲、蝦丸、香菇丸，即是「貓鼠三寶麵」，三種配料是以精選材料加上傳統手工調製，皮脆、料實，風味獨特。

蔡英文總統明天將蒞臨彰化市訪視，有多達5、6個行程，除將參加民進黨彰化縣黨部主委邱建富女兒的婚宴，以及宮廟參訪行程，還將先於中午前往品嘗全國知名的貓鼠麵，據地方人士表示，蔡總統數次來彰化訪視，曾品嘗到全國知名的阿璋肉圓，這次安排再品嘗的遠近馳名的貓鼠麵。彰化警方已加強陳稜路等周邊道路交通淨空。

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