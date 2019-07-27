看球賽玩台南 完勝攻略看這裡

2019-07-27 11:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2019第5屆WBSC 世界盃少棒錦標賽在台南開打，比賽球場的亞太國際棒球訓練中心周邊，更有台灣歷史博物館等多處好玩打卡景點，球迷們大可趁著暑假來「熱血台南HIGH一夏」！

南市觀光旅遊局推薦1日遊路線，走訪安平文化園區，體驗安平古堡、安平老街的歷史風華、到四草綠色隧道搭乘遊船，觀賞紅樹林濕地生態，還可至台江文化中心欣賞藝文展演，或國立台灣歷史博物館、樹谷生活科學館等豐富展覽。

2日遊路線可以選擇前往協進國小的巨人少棒文物紀念館，認識台南「棒球王國」揚威國際的大小故事，還有不能錯過海安路藝術街、神農街、正興街、國華街等周邊美食小吃；喜歡藝文路線的，前往台南美術館、司法博物館、林百貨、台灣文學館、孔廟等古蹟歷史建築及文史景點。

●台南亞太國際棒球訓練中心周邊遊程攻略

（一）1日遊：

1.安平文化園區（安平古堡、安平老街、大魚的祝福、安平運河遊船、1661台灣船園區）→四草綠色隧道→台江文化中心→台灣歷史博物館→球賽事觀賞

2.樹谷生活科學館→國立台灣史前文化博物館南科考古館→觀光工廠（港香蘭綠色健康知識館、台灣金屬創意館、立康中草藥產業文化館、華美光學eye玩世界）→臺灣歷史博物館→球場賽事觀賞

（二）2日遊：

第1日：

（1）安平文化園區→四草綠色隧道→台江文化中心→臺灣歷史博物館→球場賽事觀賞

（2）樹谷生活科學館→國立臺灣史前文化博物館南科考古館→觀光工廠→國立臺灣歷史博物館→球場賽事觀賞

第2日：巨人少棒文物紀念館（協進國小，採團體預約、3人以上，電話（06）222-3369轉805）→海安路藝術街→赤嵌文化園區→孔廟文化園區

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