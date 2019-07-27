北車快閃活動》等你來挑戰 全台最大「叢林紙迷宮」底家！

2019-07-27 09:41

〔記者林佳儒／台北報導〕今年暑假最大迷宮「紙箱戰紀-叢林迷宮」，就在台北車站大廳，以再利用的瓦楞廢紙架設，外觀看起來就像一座叢林。

占地約220坪的迷宮，面積近2個籃球場大，造紙公會秘書長謝世平說「我們用了1200片瓦楞紙，每片1.5到2公尺，整個拼接起來，長度相當於4座101的高度。」

迷宮內還有大學生設計的「紙類裝置藝術」，包括崑山科大設計可以360度轉動的指南針「叢林指引」、朝陽科大以人面獅身重現「叢林埃及古文明」、聯合大學團隊創造森林假山疊石的作品「窺景」等等，各有創意特色。而外牆22公尺長的動物紙雕，希望提醒大家環保議題的重要性。

環保署與造紙公會攜手舉辦「紙箱戰紀」，推廣紙類回收的正確觀念，落實可回收紙類、不可回收紙與另外回收紙容器等資源回收項目，展期結束後也會將紙材捐給回收商變賣，成為民間團體「人生百味」的無家者專案經費。

民眾除了挑戰迷宮，了解紙製品分類知識，還可以參與好玩的闖關活動，有機會帶走一年份的衛生紙大獎喔！

【紙箱戰紀—叢林迷宮】

時間：7/26-7/29

地點：台北車站一樓大廳

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