台中男遊泰染麻疹 「北桃趴趴走」接觸超過500人

2019-07-26 20:06

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市再新增1名麻疹病例，是今年第14例，也是近8年來病例數最高。這名20多歲男性7月初至泰國旅遊，返國後出現發燒及出疹就醫，在未確診感染麻疹前，曾搭乘高鐵、客運、捷運到桃園及台北遊玩訪友，還到球館打保齡球，目前台中市衛生局初步掌握接觸者共517人，將持續監測接觸者健康狀況至8月11日止，目前未發現有症狀者。

衛生局表示，這名男子到泰國旅遊在15日返國，18日發病出現發燒、喉嚨痛，20日出疹到醫院急診，但未被懷疑感染，經數度就醫後通報，在25日確診，感染地為泰國。

衛生局提醒，這名病例在可傳染期間曾搭乘大眾交通運輸及出入公共場所，提醒曾於以下時段出入相關場所的民眾，自主健康管理18天，包括7月17日13點45分至15點27分搭乘台鐵自強號172車次從台中到桃園，以及16點至24點於桃園市桃園區中埔六街「七號球館」的民眾，自主管理至8月4日。

7月18日00點30分搭乘阿羅哈客運從桃園到台中朝馬的民眾，自主管理至8月5日。

7月21日9點30分搭乘台鐵區間車從太原到新烏日站、10時39分搭乘高鐵116車次從台中到台北、中午搭乘台北捷運從台北車站至中正紀念堂再至台電大樓、18點36分搭乘高鐵1549車次從台北到台中，以及20點3分搭乘台鐵區間車從新烏日至太原的民眾，自主管理至8月8日，而期間如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請儘速聯繫衛生單位安排就醫。

衛生局長曾梓展提醒，麻疹傳染力強，可由飛沫、空氣傳播，而預防麻疹最有效的方法為接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。如家中有滿1歲幼兒，請儘速帶到合約院所完成接種；而一般民眾，特別是1981年後出生的成人也可於出國前2至4週就醫評估補種疫苗。

衛生局呼籲，暑假是國人出國旅遊的旺季，鄰近的中國大陸、印度、印尼、緬甸、菲律賓、泰國、越南都是麻疹流行地區，應避免帶未滿1歲或未接種疫苗的嬰幼兒到麻疹流行地區，如須帶6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，建議出發前2至4週至醫療院所評估並自費接種疫苗。另外，返國後如果有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩儘速就醫，並告知醫生旅遊史。

如有相關疑問，可上疾管署全球資訊網查詢，也可撥打免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

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