減肥中禁做！ 超逼真「牡蠣美甲」讓人看了口水直流

2019-07-26 18:30

〔影音新聞／綜合報導〕許多人在做美甲的時候，不只想做漂亮的指甲，更想在指甲上發揮創意搞怪。日本一名美甲師因為要去廣島旅行，就在自己的指甲上做了廣島的名產牡蠣。而她完成的作品幾可亂真，不說彷彿就是真實的小顆牡蠣在她的手指上，讓網友們連聲驚嘆，紛紛大喊：「餓了！」

不只牡蠣美甲，之前她也將壽司重現在指甲上，讓人看得都餓了......

除了食物外，根據客人的要求她也將牙齒、寵物、偶像等放上指甲，完成這些造型最少要花費3個小時，讓人不禁佩服她的功力以及耐心。

感覺看著手指就好餓了，減肥中的話小心千萬不要做這種造型的美甲，不然怎麼可能忍耐得了呢？

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