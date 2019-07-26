減肥中禁做！ 超逼真「牡蠣美甲」讓人看了口水直流

〔影音新聞／綜合報導〕許多人在做美甲的時候，不只想做漂亮的指甲，更想在指甲上發揮創意搞怪。日本一名美甲師因為要去廣島旅行，就在自己的指甲上做了廣島的名產牡蠣。而她完成的作品幾可亂真，不說彷彿就是真實的小顆牡蠣在她的手指上，讓網友們連聲驚嘆，紛紛大喊：「餓了！」
広島に旅するのが楽しみすぎて牡蠣ネイルにしました...生牡蠣かわいい... pic.twitter.com/yicebIiA2B— ????????color'sすずきあい （@colors_ai） July 18, 2019
【音出ます】早送りなので時々聞き取れないおしゃべりが入ります...牡蠣ネイルの作り方動画です！ pic.twitter.com/poksxqCTPm— ????????color'sすずきあい （@colors_ai） July 23, 2019
不只牡蠣美甲，之前她也將壽司重現在指甲上，讓人看得都餓了......
八月十八日はお米の日ということで...お客様オーダーのお寿司ネイルと、ココカラと同じビルの春代さんが以前やってたランチの再現ネイル。帰ったらご飯食べよー #痛ネイル #お米の日 pic.twitter.com/6WMiYCLy4u— ????????color'sすずきあい （@colors_ai） August 18, 2017
除了食物外，根據客人的要求她也將牙齒、寵物、偶像等放上指甲，完成這些造型最少要花費3個小時，讓人不禁佩服她的功力以及耐心。
たくさん見ていただいてありがとうございます????バズったら宣伝...！— ????????color'sすずきあい （@colors_ai） July 19, 2019
秋葉原でcoco color's（ココカラ）というネイルサロンをやっております。痛ネイル専門で始めましたが、3Dのネイルなどなんでも作れます。イベントも開催したりネイルだけでなく楽しいことがたくさんのお店ですのでどうぞご贔屓に... pic.twitter.com/mHAvtcBpX3
感覺看著手指就好餓了，減肥中的話小心千萬不要做這種造型的美甲，不然怎麼可能忍耐得了呢？