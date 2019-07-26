嚴防屈公病疫情 新北市府跨局處會議嚴陣以待

2019-07-26 18:08

〔記者何玉華／新北報導〕新北市土城區出現國內首例本土屈公病病例，目前感染源尚在釐清中，新北市長侯友宜獲知後，已指示相關單位在今天早上召開跨局處應變會議，依照中央及市府蚊媒傳染病防治工作指引，啟動高規格防治作為，要求各機關全力配合防治工作、土城區公所動員加強全區環境孳清。

根據疾管署資料，台灣目前有17例屈公病病例，16例是境外移入病例，這次土城病例是國內首例本土感染病例。新北市衛生局指出，患者症狀已改善，目前居家隔離中，同住家人無症狀。

新北市衛生局局長陳潤秋指出，家住土城區永寧里的22歲女性，21日起出現發燒、頭痛、關節痛、結膜炎、紅疹等症狀，曾就醫後返家，因症狀持續，22日再度就醫並通報檢驗屈公病毒，疾管署於25日晚間通知確認檢出屈公病毒；因患者在潛伏期間無國外旅遊史，研判應在土城區活動範圍內感染，感染源尚在釐清中。

市府26日早上已召開跨局處應變會議，土城區公所也動員加強全區環境孳清，個案住家及主要活動地戶外半徑200公尺，進行化學防治噴消與孳清作業，個案住家周圍半徑50公尺，逐戶入內進行噴消孳清與擴大疫情調查及健康監測。

相關新聞連結：

我國首例屈公病本土病例 20歲妙齡女在新北感染

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法