灌溉水圳遭水利會封阻 高雄農民抗議怒吼「毀我良田」

2019-07-26 11:17

〔記者黃佳琳／高雄報導〕美濃是高雄重要的農業生產基地，充沛的水文灌溉出豐饒的物產，但獅山頭圳的一條支流卻被農民發現遭封阻，導致20多甲良田無水可用，農民向農田水利會探詢卻始終無下文，氣得大批農民今集結抗議，要求水利會「踹共」。

李姓蕉農指出，該條灌溉水圳位於原鄉緣民俗文化村後方，水利會竟然不顧大片農地灌溉權益，用混凝土封閉，致使下游溝渠已10天無水可供農地使用，20多甲的良田面臨無水可灌溉。

農民向農田水利會中壇站詢問施作水泥牆阻擋灌溉用水是何用意，站方卻回覆說是上級交待，無法清楚交代封圳原因， 農民得不到答案，只好找上高市議員朱信強陳情，但朱信強也說，他多次詢問一樣得不到答案，請他們到現場會勘也不理，不解水利會怎麼會如此蠻橫。

今天上午，大批農民集結在遭封水圳現場抗議怒吼「毀我良田後，見不到水利會派人來說明，於是臨時決定前往水利會中壇工作站抗議」，但農民到場後，卻發現水利會在上班時間人去樓空，辦公室內空盪盪讓農民撲空，氣得農民直說要找監察院陳情；到場協助的美濃區長鍾炳光去電水利會站長，站長原本答應要去議員服務處說明，但過不到半小時又推稱工務繁忙沒空去。

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