好康！週末看露天電影院 抽電動機車

2019-07-26 08:41

［記者黃美珠／竹北報導］新竹縣竹北市的「露天電影院」今年8月3日起到9月1日為止，利用3個週末共6天，以「遍市開花」的方式第5年為鄉親開張！今年首度加入野餐的邀約，歡迎晚上7點開映前，市民朋友們邀請親友一起到放映地野餐共渡一段悠閒時光外，也安排了VR遊戲區，滿足年輕孩子喜歡身歷其境的VR遊戲世界的冒險天地。

竹北市長何淦銘說，這6場分別是：8月3日在聯興幼兒園廣場，將播放無敵破壞王。次日在新崙公園，放映的是瘋狂亞洲富豪。

8月24日在安興國小播放蜘蛛人之返校日，次日在義民中學棒壘場播放水行俠。

8月31日在東海國小登場的是黑豹，9月1日在豐田國小是超人特攻隊2。每個場地至少可以容納5、600人，最多像是在義民中學棒壘場上萬人一起同樂都可以。

竹北市公所這次用「Fun電影X響野餐～夢幻星野」，全市不定點趴趴跑，來打造今年的露天電影院。

何淦銘說公所準備的好康，就是：只要6場有看3場的朋友們，憑到場索收到的當日摸彩券，總共3張就可以擁有摸彩的資格。最大獎是1輛電動機車，價值3萬8000元，還有其他小家電等，歡迎大家來交好運。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法