《寄生上流》最瞎觀影心得！網友傻眼：怎麼是情慾片？

2019-07-06 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕南韓知名導演奉俊昊新作《寄生上流》，除了拿下影史第一座坎城金棕櫚獎之外， 也在韓國拿下20億台幣票房。上月28日在台灣上映後，憑藉著好口碑，台灣首周末也飆出千萬票房佳績；不過一名網友在網路上分享觀影心得，竟然看到另一部電影《寄生下流》，傻眼表示，「不是韓國片嗎？為什麼是日語？」。

一名女網友昨（5）日在臉書上分享，劈頭就寫道，「Ｘ！猜我遇到多蝦的事？」，原本打算來看《寄生上流》的她，在進入影廳看了5分鐘才發現，不是在看韓國片嗎？為什麼說日語，拿出電影票確認後又看了5分鐘，發現座位周遭的人也在竊竊私語，怎麼電影文宣和銀幕上演得不一樣？

接著電影演到情慾的片段，才被坐在前面一個看起來很肉慾的性感阿姨提醒，「這個有兩部一個是韓語一個是日語，然後日語的是a片」，女網友這才恍然大悟拿起電影票根核對，才發現是寄生「下」流！女網友瞬間爆氣衝到櫃檯和售票員理論，「誰要看a片啦（在家看就好）！而且我根本不知道有這部呀」，最後，影廳業者表明立場說白了，要消費者自己負責，不會提供退票。女網友只能自認活該，和其他不知情的受害者面面相覷，氣到笑出來。

文章PO出以後在網路瘋傳，有網友表示，「傻眼哈哈哈」、「哪一家電影院這麼無良」、「還好我遇到善良的售票員」、「X!海報跟上流一樣都是打眼線 」。

《寄生上流》是奉俊昊和國民影帝宋康昊4度攜手合作的懸疑新作，劇情描述原本都是遊民的一家四口，利用手段想以無孔不入的方式共享上流人的生活，沒想到局面就此失控……

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