大溪普濟堂關公聖誕遶境 200警力維安

2019-07-25 19:49

〔記者李容萍／桃園報導〕配合農曆6月24日（7月26日）關聖帝君聖誕日，大溪普濟堂及桃園市大溪區社團民俗技藝協會所屬30個社團，從25日下午2點至午夜及26日舉辦一連兩天的關聖帝君聖誕慶典遶境，大溪警分局確保活動期間秩序，在桃園客運大溪站、多目標體育館設置2處前進指揮所，並申請保安大隊、刑事警察大隊、交通警察大隊及其他分局警力，加上大溪警分局共約200名警力，採機動服勤，迅速到場，遏止不法，快速打擊犯罪。

下午勤教後，由大溪警分局長黃富村帶隊，沿遶境路線巡視，除展示警方維護此次遶境秩序的決心，力求支援警力能熟悉地形、現場狀況，遇有緊急情況，能迅速到達。巡視過程，民眾紛紛高喊「辛苦了、加油」，讓員警相當窩心。

大溪警分局擔心員警服勤時間長，天氣又炎熱，導致體力流失過快與休息問題，在前進指揮所內設置行動補給站，提供飲水、運動飲料、西瓜等多樣化的食物供服勤員警使用，以利迅速回復體力，並以現場為前進指揮所及預備警力、休息人員待命區，負責機動支援，讓員警有個遮陽避雨的地方。

大溪警方呼籲活動期間重要道路均有派遣員警疏導交通，民眾除聽從員警指揮管制、疏導，若遇有需協助或反映情事、電話報案，也可就近請交通疏導的員警協助幫忙。

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