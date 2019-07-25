新北打造「智能衛生所」 血壓、醫療影像即時傳到大醫院

2019-07-25 20:49

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市衛生局與國立陽明大學、國立交通大學、奧丁丁集團及10多家資訊產業合作，全國首創將地區性的衛生所打造智能健康平台，即時將血壓、生理量測、醫療影像、藥物影像、體適能等狀況，透過健保卡傳遞到大醫院紀錄診斷，以樹林衛生所做為示範據點，新北市長侯友宜今天與合作廠商簽署備忘錄。

新北市衛生局說，民眾在傳統的衛生所檢測血壓、體能狀況等，只有紙本方式保存無法紀在錄醫療系統上，這次的智能照護平台透過雲端連結到大醫院協助判讀、診斷，並以「區塊鏈」的概念及資訊技術應用於藥物及疫苗等管理上。

侯友宜說，新北市長輩高達56萬人，打造智能衛生所提供醫療測量血壓、血糖、血氧等，還能替長者評估體適能、運動處方等資料上傳雲端，X光檢查或眼底攝影等醫療影像，能以雲端與醫院專科醫師進行會診。

另外，居家的病患常有多種藥物服用，執行居家醫療的醫護人員只要透過手機照相，可立即在線上正確辨認藥物種類，提升用藥安全，方便衛生所和專科醫師聯合判讀外，更可以運用在遠距的醫療照顧上。

侯友宜訂下目標，4年內將選擇10家偏鄉的衛生所導入AIoT科技成為智能衛生所，優化基層公共衛生服務效能。

新北衛生局長陳潤秋說明，目前由樹林衛生所示範先行，未來還會納入營養師遠距諮詢及精神科醫師遠距會診，將居家照護、衛生所及醫院串聯，發揮長照居家醫療的精神。

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