找不到人！ 宜蘭2衛生所鬧醫師荒 衛生局：會盡速補齊

2019-05-20 21:02

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣衛生所鬧醫師荒！礁溪鄉、員山鄉衛生所雖鄰近市中心，但2衛生所迄今卻仍找不到醫師進駐，宜蘭縣民進黨議員劉添梧、陳俊宇力促衛生局盡速補滿人力；對此，衛生局長徐迺維解釋，礁溪預計8月有醫師到職，至於員山會繼續努力。

宜蘭縣政府力推長照2.0，衛生所則為長照計畫的主要執行單位之一，不過鄰近市區的礁溪、員山鄉衛生所，醫師缺額至今仍未找到人。

其中，員山鄉衛生所，前年底醫師離職後，雖短暫有醫師進駐，但2個月後即離職，從去年至今，有近1年未有醫師進駐。除衛生所醫師外，頭城鎮、三星鄉、蘇澳鎮衛生所則鬧護理荒。

今宜蘭縣議會由衛生局做業務報告，劉添梧憂心，政府在推長照工作，但身為第一線的公部門，護理、醫師人力卻有缺額，若未盡快補足，恐影響業務工作推動。

員山鄉縣議員陳俊宇說，員山鄉民對衛生所資源、能力有相當的信任感，但醫療資源卻時常缺乏，雖曾找到醫師，但都待不久，呼籲衛生局盡速補齊人力。

對此，徐迺維解釋，護理人力部分今年下半年會展開招聘工作，預計明年初考試。至於醫師缺額，礁溪預計8月有醫師到任，但員山鄉因還找不到有醫師願意進駐。

衛生局曾為醫師缺額找上新北市醫師公會，但未有醫師到任，據了解，缺人主因是衛生所待遇與醫療院所有差距，且醫師須負擔其他預防保健等公衛業務，才造成醫師難尋。徐迺維指出，在醫師未到任前，已先請各醫院支援，不會讓各鄉鎮醫療中斷。

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