喝珍奶許多添加物也下肚 苗縣衛生局：過量恐影響健康

2019-07-25 17:02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕珍珠奶茶，是台灣的代表飲品之一，近年來更是火紅到世界各地。民眾大多知道珍珠奶茶熱量高，喝多易造成肥胖，除此之外，苗栗縣政府衛生局更指出，喝下一杯珍珠奶茶，更恐把防腐劑、塑化劑、反式脂肪酸、修飾澱粉等添加物吃下肚，過量攝取、影響健康。

衛生局檢驗科表示，一杯全糖的珍珠奶茶，含有近15顆的方糖，相當於人體一天攝取的糖份限量，因此，過量攝取，易造成肥胖。

珍珠奶茶中的珍珠粉圓，適用於糕餅類防腐劑添加苯甲酸及己二烯酸，法規用量為1.0g/Kg以下，但檢驗科說，防腐劑吃多了也會傷肝腎。

坊間不少業者因成本考量，使用奶精泡製奶茶，但奶精含有反式脂肪；檢驗科指出，世界衛生組織建議，反式脂肪酸應占一天總熱量1％以內，以一天1800大卡熱量為例，反式脂肪酸攝取量需小於1.8公克，過量攝取會增加心血管疾病、粥狀動脈硬化及高血壓的風險。

珍珠奶茶中的粉圓，業者會添加經過處理的「修飾澱粉」，提升粉圓的黏度、質地及品質穩定性，即使冷卻也能保持Q彈口感。檢驗科說，目前衛生福利部核准使用的食用化製澱粉共21種，各有其適用規範和標準，正常使用對健康無害。但不肖業者可能將工業用的化工澱粉當作食用化製澱粉使用，長期誤食會傷害人體健康。

另，檢驗科表示，塑化劑普遍存在塑膠容器之中，過去認為在高溫環境才會溶出，但近年研究發現，在低溫也有釋出的風險，長期暴露恐導致性早熟或暴露過量會提高女性乳癌的風險。

衛生局表示，衛生局於7月份抽驗21家珍珠粉圓原料供應商及飲料販賣商家，雖然抽驗結果防腐劑添加量皆符合食品衛生法規，但為了民眾身體健康，建議還是少喝此類含添加物飲料，多喝開水才是保健之道。

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