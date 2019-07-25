愛車更換外廠耗材故障不保固 消保官籲注意原廠規範

2019-07-25 14:19

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕駕駛朋友注意了！汽車更換耗材時，要特別注意汽車原廠的保固條件是否涵蓋「原廠外更換耗材」！近日竹市發生一案例，市民買新車2年多因無法發動，方便起見就近在外廠更換汽車電瓶，2個月後發電機也故障，回原廠欲更換，原廠卻表示擅自在外更換零件導致機電受損，依規範不予保固，車主需自行負擔修理費用近3萬元，當事人向消保官請求協助，經協調雙方無法達成和解，已向車商提起訴訟。

新竹市政府消保官表示，車商保固責任會有一些例外免負保固責任，包括汽車耗材不保固、人為損傷不保固、擅自原廠外更換零件導致機電損壞不保固等，也提醒消費者要注意汽車公司有哪些特殊例外狀況是免付保固責任的，購車或回廠保養時多向車商詢問了解，才能保障自身權益。

車主蘇小姐2年多前新購1部德系汽車，車商提供完整2年保固加2年延長保固，日前因行車電腦顯示電瓶電力不足，於是將車開至專業的汽車電瓶廠更換全新電瓶，繼續行駛約2個月後，發電機故障，開至原廠檢查後，告知是因在廠外更換電瓶不當造成發電機故障，因此不負保固責任。

蘇小姐找電瓶廠商理論，對方說更換的電瓶絕對符合該車車款，過去也沒有異狀，認為是車商推卸保固責任，蘇小姐因而再找市府消保官協調，在消保官協調會議中，車商技術代表洪先生表示，該電瓶與原廠電瓶不符合，所以會造成後續的發電機故障。

市府消保官詢問汽車專家求證，得到回覆一般電瓶規格並不會有顯著影響，主要是電流安培數是否相符，若電流安培數差距在3安培以上，就有可能造成發電機產生故障的可能；而該車商原廠電瓶是61安培，蘇小姐更換的新電瓶是62安培，按推斷不是造成發電機故障的原因；但因車商堅持保固說明中有提到零組件需於原廠更換等要求，因此不願接受免費更換電瓶的要求，車主因此決定採取法律途徑。

新竹市消保官表示，車商就新車延長保固期間要求消費者任何零件都要回原廠更換的規定，無形中綁架消費者連基本耗材含電池、輪胎、燈泡都要回原廠更換，非常不合理。本案消費者認為車商提不出合理的解決方案，要求需先更換原廠電瓶才願免費更換發動機，在雙方無共識下，只好走上法律途徑。

消保官提醒民眾，各家車商對於保固規定都有不同，提醒在愛車回廠保養之餘，多詢問車商有關保固的細節與規定，才能保障自身權益。

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