缺德！南庄桂花巷老街藝術牆遭破壞

2019-07-25 12:51

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣南庄鄉桂花巷老街觀光盛名遠播，許多遊客穿梭巷弄中，與充滿在地風情的地景藝術合照，但近來當地守望隊巡邏時，發現景觀牆的石磚竟遭人惡意破壞，不僅有損整體美觀，更怕鋒利的碎片恐傷及遊客，除了已報警緝凶外，南庄鄉公所也爭取經費盡速修復，更呼籲民眾提升公德心，留給山城安全的觀光環境。

桂花巷老街為遊客造訪南庄的必遊景點，每月可吸引約15萬各地遊客來訪，從洗衫坑沿著山坡而上，沿途眾多在地美食及特色小物店家，近年來在交通部觀光局參山國家風景管理處與公所悉心打造下，在老街許多角落都可看見繪有在地歷史及傳統文化的地景藝術，成為遊客拍照打卡的新亮點。

但近來東村守望相助隊於夜間巡邏時，接獲民眾通報，鄰近永昌宮旁一處繪有早年礦業歷史的景觀牆旁石磚瓦遭人惡意破壞，數片石磚被撬開散落一地，周遭的石磚也鬆脫岌岌可危。

守望隊副分隊長陳旭宏說，建設地景、美化老街耗費許多人力、財力，但卻被輕易破壞，令人十分痛心，尤其常有遊客、小朋友會在彩繪牆面邊合影，一不小心就可能被鋒利的石磚碎片割傷，非常危險。目前巡守隊已報警並掌握特定人士，將嚴格遏止惡質行為。

南庄鄉長邱梓增表示，目前已向客家委員會爭取約800萬經費，預計針對桂花巷老街破損的地磚、石牆及年久失修的護欄整體維修，在此期間也呼籲遊客及居民提升公德心，共同守護美好山城的觀光資產。

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