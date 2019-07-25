傳統市場米麵製品防腐劑恐過量 烹煮前宜用溫水浸泡

2019-07-25 12:28

〔記者蕭玗欣／台北報導〕許多消費者喜歡到傳統市場購買麵類、麵線、水餃皮等散裝食品，但業者為了在常溫下販售，會在食品中添加過量的殺菌劑或防腐劑，消基會抽查全台各地傳統市場80件米麵類製品，發現有11件添加的防腐劑不合規定，不合格率達13%，若攝取過量恐出現嘔吐、反胃等症狀。

消基會董事長雷立芬表示，消基會今年3、4月間，在雙北地區、台中、南投、台南以及高雄地區的傳統市場，抽查80件米麵製品，其中3件麵類、2件水餃皮、1件餛飩皮、1件蛋餅皮與1件米苔目檢出苯甲酸；1件米苔目與1件客家粄條檢出己二烯酸；1件麻糬檢出去水醋酸，共計有11件樣品不符合規定。

雷立芬表示，食物中含有許多營養成分，若是貯存環境不良或是保存條件不佳，就很容易造成微生物大量滋生而使食物酸敗，因此有些食品業者會添加防腐劑來抑制微生物生長，以延長食品的保存期限。防腐劑若攝取過量，容易刺激腸胃道，引起胃痛、腹瀉等症狀，甚至傷腎、傷肝，嚴重影響人體健康。

雷立芬建議，消費者購買米麵濕製品時，應避免選購色澤過白或有刺鼻味的商品，並注意製作環境與保存條件。通常製作環境良好且在冷藏條件下販售的米麵濕製品，違法添加殺菌劑與防腐劑的風險較低。購買米麵濕製品後，應於冷藏保存，並儘快烹調食用完畢，若想延長保存時間，可以分裝成適合的份量密封冷凍保存。

若消費者對於殺菌劑與防腐劑等添加物還是有疑慮，可在烹煮前先用溫水浸泡，倒掉浸泡的水後再煮食，或是烹煮時不加蓋，都可讓殺菌劑與防腐劑揮發減少其殘留量。

消費者雜誌發行人徐則鈺說，此次抽查的相關資料已交由食藥署做後續處理，不合格的樣品已違反「食品安全衛生管理法」18條，可命其暫停作業及停止販賣，如未改善可處3萬元至300萬元罰鍰，情節重大還可以廢止其食品業者登錄。

消基會也呼籲業者，麵條、麵線、水餃皮等米麵製品，依法不得添加殺菌劑與防腐劑，但台灣夏季氣候濕熱，米麵濕製品含水量高，常溫下很容易酸敗變質，業者若想延長販售保鮮期，建議製作完成後，在冷藏的條件下儲存販售，延緩微生物滋長的速度，並採「先進先出」原則，以維持產品的新鮮與品質。

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