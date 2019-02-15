嚴查元宵湯圓防腐劑！高雄21家業者受檢

2019-02-15 22:41

［記者黃旭磊／高雄報導］元宵節將到來，高雄市稽查冷熱飲店及賣場，查出1家食材未妥善覆蓋，並未查到防腐劑過量。

下週二為元宵節，民眾慣吃湯圓應景，高雄市衛生局稽查21家冷熱飲店、超市、賣場、傳統市場，抽驗23件湯圓、紅豆、粉圓、烏豆沙，除1家業者未妥善覆蓋食材，並未查出過量防腐劑（己二烯酸、苯甲酸、去水醋酸）、甜味劑及著色劑（含規定外色素）。

衛生局食品衛生科長陳建榮表示，違規冷飲店位於三民區建工路，冷藏庫內食材未妥善覆蓋，已限期完成改善，並未開單，至於左營、鼓山、苓雅、小港、楠梓、橋頭、旗山等多區業者查無違規狀況。

醫師提醒，湯圓成份多糯米，黏性高不易消化，民眾需細嚼慢嚥，避免造成消化道或食道哽塞，而選購現場製作元宵，也需留意環境清潔、容器及設備衛生。

衛生局表示，選購元宵食品需確認產品是否依標示保存，避免購買來路不明之散裝產品，稽查名單及結果可至高雄市政府衛生局網站食品衛生專區查詢。

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