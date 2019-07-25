漫遊一夏 台南休閒農業自然又養生

2019-07-25 12:20

〔記者王涵平／台南報導〕台南休閒農業多元豐富，南市農業局邀大家來漫遊一夏，親子體驗台南休閒農業產業景點。

農業局今邀18個南市代表性休閒農業產業點召開記者會，包括3個休閒農業區、5間休閒農場以及10間農業產業點，橫跨區域廣闊，樣式多元，不僅提供廣闊的農場住宿，更有旅遊體驗（包括山區農遊體驗、漁村體驗）、提供生態教育解說、美食餐飲及在地季節性的多元性的水果。

農業局長李朝塘表示，農業生產雖然重要，但要讓農業升級，農業的六級產業化一定要推展，希望農民視野擴大，也讓產業升級，創造農民更多利潤。

農業局表示，如大坑休閒農場、仙湖休閒農場、走馬瀨休閒農場都能提供綜合性的體驗活動，住宿品質優良，能夠結合住宿與農業體驗活動，應該會是暑假最難忘的旅遊。

山區芒果產業有關配合的休閒農業產業點有梅嶺休閒農業區、光榮休閒農業區以及蜜旺果鋪;中秋麻豆、下營地區的文旦柚產業有吉園休閒農場、郭爸生態果園。

濱海七股、學甲地區發展出虱目魚、台灣鯛的水產產業鏈，有七股溪南休閒農業區、龍門休閒漁場、亮哥生態風味體驗養殖場。

園區導入活潑的解說與體驗活動，如官田的台南鴨莊休閒農場、六甲的九品蓮花生態教育園區，以及下營的田媽媽鵝肉料理餐廳。

台南號稱水果之都，不能錯過環湖木瓜園、大仁農場、袋鼠農場、黃家果園。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法