數位時代仍有上萬教師參與讀報教育 28萬小朋友受惠

2019-07-25 11:13

〔記者林曉雲／台北報導〕以國中小師生為主要讀者的國語日報，今天舉辦「讀報教育全國成果發表會」，12年來迄今已有上萬名教師參與，有28萬小朋友受惠，會中也發表一份讀報教育問卷調查指，8成的讀報教育國小生因為讀報，而開始關心自己的專長及興趣，66％國小生覺得收穫最多的是認識過去不知道的職業，7成學生讀報後懂得閱讀的方法、有助於閱讀寫作。

國語日報自96學年開始推動讀報教育實驗教學計畫，初期以國小為對象，後擴及國中，公開徵求有意願實施的班級，遴選成立讀報實驗班，提供師生足量報紙作為教材，每週至少實施一節讀報教育課程，107學年共有31608人、613校、1618班參與。

國語日報針對參與讀報教育的國小教師、國小學生及國中學生進行閱卷調查，12年國教新課綱強調學生的自發，培養學生的自主學習能力，調查結果顯示，76％參與國小教師認為實施讀報教育後，學生開始注意自己有興趣的學習內容，而54％老師認為，學生讀報後想找一個有興趣的主題來自己學，看到有興趣的內容會主動記下或剪下，認知對學習不能只靠學校和老師；69％教師認為學生因為讀報而能掌握寫作重點進步最多。

調查結果也顯示，國小學生最常閱讀的版面是漫畫版，在媒體素養部分，七成五學生讀報後開始注意報紙中照片內容，近八成學生開始關心自己的專長興趣，七成學生開始注意課本外自己有興趣的學習內容且懂得閱讀的方法。

國中生部分，調查近七成學生每週會自行讀報，而超過五成在晨讀時間及讀報課進行，六成國中生會喜歡跟同學或朋友分享，台北市蘭州國中學生孫語涵分享，讀報讓她知道平常在課本或課堂上不知道的事，看到一些國際新聞，了解國際間發生的事，也介紹一些她不知道的職業。

新北市教育局長張明文致詞表示，有老師們的參與，使讀報教育很落實，108新課綱傳承了九年一貫培養學生帶著走的能力，以適應未來多變的生活，而讀報教育是實踐閱讀和終身學習的方式，希望讀報教育可以繼續推20年、30年。而資深媒體人黃肇松則表示，讀報教育是AI教育的基礎，報紙多元的內容引導至教室參與教學，讓小朋友有更多的創新思維。

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