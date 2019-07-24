一舉三得！新七股氣象站動土 林佳龍：接地氣政策

2019-07-24 18:22

〔記者楊金城／台南報導〕台南七股鹽埕居民抗爭七股氣象站遷移13年有圓滿結果，斥資2.2億元新建的七股氣象雷達新站站房土木工程今天動土，預定明年底竣工啟用，未來將成七股觀光新地標，並對氣象觀測、提供防救災、產業發展資訊將更精確。

而現有的七股氣象站未來將停用，地方爭取作為旅遊景點。

交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲、立委郭國文、議長郭信良和中央氣象局長葉天降等人為七股氣象雷達新站主持動土，鹽埕里民、環團、保育團體共同見證喜事。林佳龍說，七股氣象站新站是政府回應民眾期待的接地氣政策，解決地方居民對舊站雷達電磁波衝擊人體健康的疑慮，為顧及冬季候鳥遷徙，10月到翌年3月停工並說到做到。

林佳龍說，氣象新站除了提供氣象觀測、防救災、產業發展更準確的預測，也可帶來觀光、地方就業和經濟發展效益。林佳龍並與地方相約明年底七股氣象新站啟用再會。

位於七股區鹽埕里的氣象雷達站，啟用至今17年，但因當地民眾陸續罹癌，直指與電磁波有關，13年前組成氣象雷達電磁波受害者自救會與環團展開長期抗爭。

行政院在2014年核定七股氣象雷達站遷移更新計畫，氣象新站位在七股潟湖鹽埕段海堤二號水門的堤岸，地處國際級重要濕地，又花了2年才在去年通過環評，交通部編列興建預算在去年6月開工、今天動土。

七股氣象新站的遷建對黃偉哲特別有感，他說，他在2011年立委任內提案遷建、2014行政院核定，直到去年通過環評、興建預算，又要顧及候鳥須停工半年，可謂好事多磨，但新站解決對健康的疑慮，又不衝擊生態，還能發展觀光，真是「摸蛤兼洗褲」一舉三得。

七股雷達新站離鹽埕社區約1.5公里遠，新式雷達發射功率也只在16到20KW，新的站體設計融入七股鹽山及黑面琵鷺的元素，打造七股新地標。新站聯外道路連接台61線八棟寮鹽埕交流道，也將斥資1300萬元拓寬。

葉天降說，氣象新站明年底竣工啟用後，現有氣象站將停用；七股鹽埕里長謝勝江說，希望舊站由社區作為旅遊景點。郭國文說，結合氣象新站、舊站、七股潟湖觀海樓發展社區小旅行，帶動當地觀光。

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