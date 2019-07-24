西拉雅紫斑蝶躍上國際 獲亞太旅行協會金獎

2019-07-24 14:20

〔記者王涵平／台南報導〕亞太旅行協會 （PATA）公布西拉雅國家風景區管理處以「紫斑蝶生態環境營造與環境教育」獲得金獎，西拉雅管理處與地方10年來致力蝴蝶生態環境營造與環境教育之永續觀光發展，獲最佳肯定與鼓勵。

亞太旅行協會（Pacific Asia Travel Association ）本月公布2019年34項大獎及金獎得主。西拉雅管理處表示，紫斑蝶屬於台灣特有亞種，西拉雅國家風景區轄區內淺山地區紅葉公園海拔334公尺，蝴蝶種類高達116種，紫斑蝶共有4種包括小紫斑蝶、圓翅紫斑蝶、斯式紫斑蝶及端紫斑蝶，7月至11月為蝶量豐富期，蝶量約700隻至2400隻，不同於茂林地區的「越冬型」，屬於「生態型」。

西拉雅管理處與台灣紫斑蝶生態保育協會攜手合作10年，另培育在地國小學生成為小小解說員，投入紫斑蝶生長過程及周邊環境的導覽解說，得以實踐公民科學、生態環境教育推廣。紅葉公園更在2017年2月取得環境教育場域的認證，讓管理處能透過環境教育課程將蝴蝶生態推廣給更多的機關團體及學校認識。

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，西拉雅轄內紫斑蝶的生態環境保育獲得國際肯定，是相當大的殊榮，也是管理處持續推動生態旅遊的動力。

今年蝴蝶生態環境滿10年，管理處在關子嶺統茂溫泉會館舉辦10週年成果展，7月13日到8月25日的每週六、日上午9點到下午4點在關子嶺嶺頂公園舉辦體驗活動，歡迎遊客造訪西拉雅來趟生態之旅認識紫斑蝶。

亞太旅行協會 （PATA）公布西拉雅國家風景區管理處以「紫斑蝶生態環境營造與環境教育」獲得金獎。（記者王涵平攝）

亞太旅行協會 （PATA）公布西拉雅國家風景區管理處以「紫斑蝶生態環境營造與環境教育」獲得金獎，新東國小教師李榮宗（右）為主要推手。（記者王涵平翻攝）

亞太旅行協會 （PATA）公布西拉雅國家風景區管理處以「紫斑蝶生態環境營造與環境教育」獲得金獎，對導覽團隊是一大鼓舞。（記者王涵平翻攝）

亞太旅行協會 （PATA）公布西拉雅國家風景區管理處以「紫斑蝶生態環境營造與環境教育」獲得金獎，小小導覽員已能擔重任。（記者王涵平翻攝）

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